Mindestens drei Tote nach Rekordregen in Auckland So viel Regen gab es in der neuseeländischen Metropole Auckland seit Menschengedenken nicht mehr. Die Feuerwehr rettet Menschen mit Jetskis und Kajaks aus ih... dpa

Menschen überqueren eine überflutete Straße. Nach massiven Regenfällen stehen weite Teile Aucklands unter Wasser. AP/dpa Dean Purcell/New Zealand Herald/

Auckland -Nach dem extremen Regen in Neuseelands größter Stadt Auckland sind Behörden zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person werde noch vermisst, teilte die Polizei am Samstag mit. Neuseelands neuer Premierminister Chris Hipkins flog am Samstag in die Stadt auf der Nordinsel.