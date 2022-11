Mindestens ein Toter bei Bomben-Anschlägen in Jerusalem

Bei Explosionen an zwei Bushaltestellen in Jerusalem wurden nach bisherigen Angaben 15 Menschen verletzt. Ein Opfer starb. Die Täter sind flüchtig.

Ein zerschossener Bus nach einem Attentat an einer Bushaltestelle in Jerusalem.

Ein zerschossener Bus nach einem Attentat an einer Bushaltestelle in Jerusalem. AP/Haaretz/Ohad Zwigenberg

Bei zwei Bombenexplosionen in Jerusalem ist am Mittwoch nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch gestorben. Bei einer Explosion an einer Bushaltestelle am westlichen Stadtrand wurden nach Krankenhausangaben zwölf Menschen verwundet. Eine weitere Explosion an einer anderen Haltestelle in geringer Entfernung beschädigte demnach einen Bus und verwundete drei Menschen.

Israels Polizei bezeichnete die beiden Explosionen als „Anschläge“. Die zweite Explosion ereignete sich etwa eine halbe Stunde nach der ersten, als Polizisten bereits vor Ort waren, berichtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP.