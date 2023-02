Mindestens elf Tote nach Zyklon „Gabrielle“ in Neuseeland Erst im Laufe der Tage wird das Ausmaß der Schäden durch Zyklon „Gabrielle“ in Neuseeland sichtbar. Die Zahl der Toten steigt. dpa

Wellington -Angesichts der Zerstörung durch Zyklon „Gabrielle“ hat Neuseelands Ministerpräsident Chris Hipkins die Bevölkerung auf einen schwierigen Wiederaufbau eingestellt. „Es besteht kein Zweifel, dass wir als Land einen steilen Berg vor uns haben, und wir werden ihn gemeinsam erklimmen“, sagte er am Sonntag in der Hauptstadt Wellington. Die Infrastruktur in dem Pazifikstaat müsse verbessert und noch widerstandsfähiger werden. Dies werde seinen Preis haben.