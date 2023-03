Mindestens fünf Tote bei heftigen Stürmen in Kalifornien Der oft eher von Trockenheit und Dürre geplagte US-Bundesstaat Kalifornien ist von schweren Unwettern getroffen worden. Fünf Menschen kamen bereits ums Leben... dpa

In San Francisco sind laut Behörden über 700 Bäume umgestürzt oder beschädigt worden. UMA Press Wire/dpa Chin Hei Leung/SOPA Images via Z

San Francisco -Bei heftigen Winterstürmen in Nordkalifornien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Stadt San Francisco starben zwei Menschen an ihren Verletzungen, die sie sich während des Extremwetters zugezogen hatten. In Oakland wurde ein Obdachloser tot aus seinem Zelt geborgen, das von einem umgestürzten Baum getroffen wurde, wie der „San Francisco Chronicle“ berichtete.