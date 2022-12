Mindestens neun tote Polizisten bei Terroranschlag im Irak Ein Terroranschlag im Irak hat neun Sicherheitskräfte getötet und zu einer Schießerei mit Anhängern des Islamischen Staats geführt. AFP / dpa

Ein schwer bewaffneter irakischer Soldat in Bagdad dpa/Ameer Al Mohammedaw

Bagdad -Bei einem Anschlag im Norden des Irak sind am Sonntag mindestens neun Polizisten getötet worden. Nach Angaben der Polizei explodierte in der Umgebung der Ortschaft Schalal al-Matar zunächst eine Bombe in der Nähe eines gepanzerten Polizeitransporters, anschließend wurden die Sicherheitskräfte direkt „mit Kleinwaffen“ angegriffen.