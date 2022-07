Sie jubeln, randalieren und machen lauthals die Geräusche ihrer bananengelben Idole nach: Ein unter dem Hashtag #gentleminions bekannt gewordener Internet-Trend versetzt Kinobetreiber auf der ganzen Welt in Schrecken.

Wegen TikTok-Trend: „Minions“-Film wird zu viralem Hit

Zahlreiche Internet-Videos, in denen Jugendliche in Anzügen Vorstellungen des am 1. Juli gestarteten Kinderfilms „Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ stürmen, wurden vor allem auf TikTok millionenfach aufgerufen. Auf den Videos ist zu sehen, wie große Gruppen überwiegend junger Männer in die Kinosäle strömen und auch während des Films schreien, klatschen und vor der Leinwand tanzen.

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf — Rob Keyes (@rob_keyes) July 3, 2022

Die Macher des Films zeigten sich überwiegend begeistert vom unverhofften viralen Erfolg des mittlerweile vierten Animationsfilms im „Minions“-Universum. „An alle, die in Anzügen die Minions besuchen: Wir sehen euch und wir lieben euch“, twitterte das Produktionsstudio Universal Pictures. Für Betreiber und Personal betroffener Kinos wird der ausufernde Internet-Trend jedoch zusehends zur Belastungsprobe.

Kinobetreiber: „Unfassbar mieses Verhalten“

Wie der Sender BBC berichtete, klagten viele Kinos in Großbritannien über die wildgewordenen Jugendlichen, deren augenscheinlich harmloses Verhalten insbesondere Kindern ihren womöglich ersten Kinobesuch verderbe. Ein Kinobetreiber erzählt: „Es war absolut herzzerreißend. Wir hatten Familien, die das Kino verließen, bevor der Film überhaupt begonnen hatte – und natürlich waren die Kinder den Tränen nahe.“

Zudem habe der Trend nicht nur für zahlreiche entnervte Gäste gesorgt, sondern aufgrund der beträchtlichen Anzahl an Rückerstattungen auch massive finanzielle Einbußen für die Kinobetreiber verursacht. Daher werde Anzug tragenden Jugendlichen in einigen britischen Kinoketten ab sofort explizit der Eintritt verweigert.