Ministerium zu Salzgehalt: Schritte nicht rasch umsetzbar Mögliche Schritte gegen einen hohen Salzgehalt in der Oder sind aus Sicht des Umweltministeriums in Brandenburg nicht leicht umsetzbar. „Wir überprüfen die E... dpa

Potsdam -Mögliche Schritte gegen einen hohen Salzgehalt in der Oder sind aus Sicht des Umweltministeriums in Brandenburg nicht leicht umsetzbar. „Wir überprüfen die Einleitungen für Brandenburg. Daraus Schritte abzuleiten, geht aber leider nicht von heute auf morgen“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Den Einleitungen lägen Genehmigungen zugrunde. Wenn beispielsweise Salzeinleitungen begrenzt werden sollten, müsse geklärt werden, was etwa mit den Abwässern passieren soll, wenn sie in Niedrigwasserphasen nicht eingeleitet werden könnten. Solche Fragen würden derzeit auch mit der Bundesebene als Gesetzgeber bearbeitet, hieß es aus dem Umweltministerium. Einleitungen auf polnischer Seite müsse die polnische Seite überprüfen.