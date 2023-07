Missbrauchskomplex Münster: Polizei fahndet nach diesem Mann

Im Zuge der Ermittlungen zum Missbrauchskomplex Münster hat die Polizei einen weiteren, bisher unbekannten Tatverdächtigen identifiziert. Jetzt wird er gesucht. Wie die Polizei Münster am Mittwoch mitteilte, soll der Gesuchte mit dem Haupttäter des Missbrauchskomplexes telefoniert haben.

Das Fahndungsfoto ist ein Screenshot eines Videotelefonats vom Juni 2019, das er mit dem Haupttäter geführt haben soll. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, während des Videotelefonats Handlungsanweisungen gegeben zu haben, bei dem der Hauptverdächtigen sexuelle Missbrauchshandlungen an einem neunjährigen Jungen vorgenommen haben soll. Er steht daher im Verdacht, sich der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch eines Kindes strafbar gemacht zu haben.

Missbrauchskomplex Münster mit vielen Tatverdächtigen

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu der Identität des Tatverdächtigen machen? Für Zeugenhinweise ist eine Hotline eingerichtet worden. Diese ist unter der Telefonnummer 0251 275-4000 zu erreichen.

Der Missbrauchskomplex Münster geht es um sexuelle Gewalt an einer Vielzahl von Kindern und um große Netzwerke mit zahlreichen Beteiligten und Opfern. In dem Komplex gibt es über 40 Tatverdächtige, von denen rund 30 in Untersuchungshaft sitzen. Etwa 30 Kinder sollen Opfer geworden sein.

Die Mutter eines Opfers wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Stiefvater eines Kindes, der als Drahtzieher des Missbrauchskomplexes gilt, wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ein 45-jähriger Mann aus Berlin muss wegen dreifachen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes eine fünfjährige Haftstrafe absitzen.