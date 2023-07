Missbrauch an der HU? Berliner Dozent soll seit Jahren Studierende belästigen

Einem Berliner Hochschuldozenten wird vorgeworfen, weibliche Studierende jahrelang sexuell belästigt zu haben. In einem offenen Brief hat das Kollektiv „Keine Uni für Täter“ die Anschuldigungen nun erstmals öffentlich gemacht. Der Dozent, seit vielen Jahren an der Humboldt-Universität zu Berlin angestellt, soll laut dem Schreiben seine Machtposition vor allem gegenüber Studentinnen bewusst missbraucht haben – und sei dabei von der Universität zumindest indirekt geschützt worden.

Der Vorwurf der Gruppe: Der in dem Brief namentlich genannte Dozent würde „die Uni für alle Menschen in seinen Vorlesungen und an seinem Lehrstuhl durch verbale und körperliche sexualisierte Gewalt zur Hölle“ machen. Konsequenzen habe es bisher kaum gegeben.

Vorwürfe gegen HU-Dozenten: Sprechstunden nur noch unter Aufsicht

Neben Flirten und anzüglichen Bemerkungen – vor allem in Zweiergesprächen mit Studentinnen– soll sich der „bekanntermaßen sexistische“ Dozent auch immer wieder frauenfeindlich, rassistisch und transfeindlich in seinen Vorlesungen geäußert haben. Darüber hinaus soll der Mann mehrere Studentinnen ohne deren Zustimmung „an verschiedenen Körperstellen berührt“ haben, wie ein Mitglied der Gruppe der Tageszeitung nd sagte.

Der Universitätsleitung sind die Vorwürfe nach Angaben der Pressestelle bekannt. Dass es bereits mehrfach konkrete Beschwerden gegen den Dozenten gegeben haben muss, zeigt auch ein Hinweis, der schon seit einiger Zeit auf der Universitäts-Website zu finden ist.

Weibliche Studierende dürfen demnach nur noch online und nur im Beisein einer Frauenbeauftragten an den Sprechstunden des Dozenten teilnehmen. Diese „Sechs-Augen-Regelung“ gelte auch für Gespräche mit studentischen Mitarbeitern, wie die Humboldt-Universität am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zugleich betonte die Uni, dass bisher weder eindeutige Fälle körperlicher sexualisierter Gewalt noch polizeiliche Ermittlungen gegen den Beschuldigten bekannt seien. Der Dozent selbst äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Sexuelle Belästigung an der HU: Erste Vorwürfe schon 1997

Nach dem bekannt werden der Anschuldigungen hat sich am Montag auch der „RefRat“ genannte Allgemeine Studierendenausschuss der Humboldt-Universität in einer Stellungnahme geäußert. Darin hieß es, man arbeite bereits seit April an einer Aufarbeitung der Vorwürfe, habe dies zum Schutz der Betroffenen aber zunächst nicht öffentlich machen wollen. Auch habe sich die Situation nach Gesprächen mit der Universitätsverwaltung zunächst „teilweise verbessert“ – etwa durch die Einführung besagter Sprechstunden-Regelung.

„Diese Maßnahme war weder ausreichend noch wurde sie ausnahmslos eingehalten“, räumte der Ausschuss nun allerdings ein. „Wenn sich jemand vermehrt verbal und physisch übergriffig verhält (...), ist davon auszugehen, dass Barrieren wie diese Regel umgangen werden.“

Die ersten Vorwürfe gegen den Dozenten habe es demnach bereits 1997 gegeben. Zehn Jahre später habe eine Abmahnung wegen sexueller Belästigung für Aufsehen in der Fachschaft gesorgt. Eine erneute Abmahnung müsste nun „auf jeden Fall zu einer Kündigung führen“, sagte ein Sprecher des RefRats gegenüber nd. Die Universitätsleitung hat bisher noch keine weiteren Konsequenzen angekündigt. Das Kollektiv „Keine Uni für Täter“ ruft indes die Studierenden zu Protesten und zum Boykott von Lehrveranstaltungen auf. Für den beschuldigten Dozenten dürfe es keine „ruhigen Jahre vor dem Ruhestand“ geben. (mit dpa)