Trotz Regen blockieren Mitglieder der Letzten Generation auch am Donnerstag wieder den Berliner Verkehr. Betroffen sind nach Angaben einer Sprecherin der Klimaaktivisten die Seestraße an zwei Stellen sowie die Stadtautobahn A100 an der Beusselstraße und einer weiteren Stelle. Die Sprecherin weiter: „Während sich Olaf Scholz in die Sommerpause verabschieden will, blockieren heute erneut Bürger:innen der Letzten Generation den Verkehr in Berlin und fordern den selbsternannten ‚Klimakanzler‘ auf, seiner Verantwortung nachzukommen: Pläne zu neuen Ölbohrungen in der Nordsee sollen fallen gelassen werden.“

In einem Tweet von Donnerstagmorgen sind Aktivisten zu sehen, die ein Transparent an einer Autobahnbrücke angebracht haben. In einem weiteren Tweet ist zu hören, wie ein aufgebrachter Mann einen der Klima-Aktivisten als „Schwanz“ und „Missgeburt“ beschimpft. Dazu teilen die Klimakämpfer mit: „Wir bedauern es, dass Menschen wegen unserer Blockaden zu spät kommen. Leider sehen wir im Angesicht des Klimakollaps, auf den wir weiter ungebremst zurasen, keine andere Möglichkeit, Politik und Gesellschaft auf diese existenzbedrohende Gefahr aufmerksam zu machen.“

verabschieden will, blockieren heute erneut Menschen den Verkehr in Berlin und fordern den #Klimakanzler auf, seiner Verantwortung nachzukommen.

Wann löst die Polizei den Protest auf?

Die Verkehrsinformationszentrale teilte am Donnerstag mit: „Auch heute wieder gibt es eine unangemeldete #Demonstration mit massiver Verkehrsstörung! Diesmal ist die Seestraße in Richtung Osloer Straße betroffen. Der Stau reicht über die A100 zurück bis zum AD Charlottenburg. Der Bus 106_BVG wird S Beusselstr. - U Seestr. eingestellt.“ Wann die Polizei den Protest auflöst und die Straße räumt, ist noch unklar.