„Mission leiten“: Papst Franziskus ernennt Sonderbeauftragten für Ukraine

Papst Franziskus hat den italienischen Kardinal Matteo Maria Zuppi zum Sonderbeauftragten des Vatikans für den Ukraine-Krieg ernannt. Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz - zugleich Erzbischof von Bologna - solle „eine Mission leiten, die dazu beitragen soll, den Konflikt in der Ukraine zu entspannen“, teilte ein Vatikan-Sprecher am Samstag mit. Der Zeitpunkt einer solchen Mission sowie deren Art und Weise würden derzeit noch geprüft.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat immer wieder eine Friedenslösung in dem schon 15 Monate dauernden Krieg angemahnt. In der Mitteilung des Vatikans hieß es, Franziskus habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass eine solche Mission den Weg des Friedens einleiten könne. Der Pontifex hatte in der Vergangenheit vage angedeutet, dass der Vatikan an einer Friedensinitiative beteiligt sei.

Auch auf dem Rückflug von einer Ungarn-Reise Ende April erwähnte Franziskus eine solche Mission. Der Heilige Stuhl hat sich seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres immer wieder als Vermittler angeboten.