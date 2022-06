Im US-Bundesstaat Missouri ist ein Fernverkehrszug mit 243 Passagieren und zwölf Mitarbeitern an Bord entgleist. Ein Beamter der Missouri State Highway Patrol bestätigte, dass drei Menschen bei dem Unfall am Montag zu Tode kamen. Unter den Toten sei auch der Fahrer des Kipplasters, mit dem der Zug kollidierte. Mindestens 50 weitere Personen seien verletzt worden, hieß es CNN zufolge.

Die Betreibergesellschaft Amtrak hatte direkt nach dem Unglück mitgeteilt, es gebe „Berichte über Verletzte“ - ohne zunächst weitere Details bekanntzugeben. „Lokale Behörden unterstützen derzeit Kunden, und wir haben Amtrak-Ressourcen bereitgestellt, um zu helfen.“

Der Passagier Robert Nightingale sagte dem Nachrichtensender CNN, der Unfall habe sich wie in „Zeitlupe“ abgespielt. Es habe eine Erschütterung gegeben, kurze Zeit später sei „Staub durch das Fenster“ in das Innere des Waggons gelangt.

An dem Bahnübergang gab es keine Lichtzeichen

Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stieß an einem Bahnübergang in Mendon mit einem Lastwagen der Müllabfuhr zusammen, acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten. Der Lkw habe den Bahnübergang in Mendon, einem Ort rund 150 Kilometer nordöstlich von Kansas City, blockiert. Den Behörden zufolge gab es an dem Bahnübergang keine Lichtzeichen, wie es in ländlichen Gebieten in den USA häufig der Fall ist. Die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB leitete eine Untersuchung ein.

Passengers sit atop rail car after an Amtrak train hit a dump truck and derailed in Mendon, Missouri.



Erste Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten auf die Seite gekippte Waggons neben den Gleisen. Passagiere, die sich befreien konnten, saßen teils auf den umgekippten Waggons.

Die Kollision war die zweite innerhalb von zwei Tagen, bei der ein Amtrak-Zug mit einem Fahrzeug zusammenstieß. Am Sonntag hatte ein Zug mit 85 Passagieren an Bord in Kalifornien ein Auto gerammt. Drei Menschen wurden getötet und zwei schwer verletzt.