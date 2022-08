Ein Misstrauensvotum im Parlament von Montenegro hat das Ende der Regierung des Balkanstaates eingeläutet. Bei der Abstimmung in der Nacht auf Samstag votierten 50 der 81 Abgeordneten für den Misstrauensantrag gegen die pro-westliche Regierung von Ministerpräsident Dritan Abazovic. Nur ein Abgeordneter stimmte gegen den Antrag, die übrigen Abgeordneten boykottierten die Abstimmung.

„Wir brauchen eine Wahl und eine stabile Regierung“, sagte der Abgeordnete Danijel Zivkovic, der den Misstrauensantrag eingereicht hatte. Das Misstrauensvotum bringt dem an der Adria gelegenen Land nun aber zunächst weitere politische Unsicherheit.

Umstrittene Sonderrechte für serbisch-orthodoxe Kirche

Erst im Februar war die vor allem aus pro-serbischen und pro-russischen Parteien gebildete Vorgängerregierung durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Abazovic trat sein Amt Ende April an der Spitze einer aus mehreren Kleinparteien gebildeten Minderheitsregierung an.

In Montenegro hatte es in den vergangenen Wochen starke politische Spannungen gegeben. Grund war ein Abkommen der Regierung mit der serbisch-orthodoxen Kirche. Der Kirchenvertrag gilt als umstritten, weil er der von Serbien aus gelenkten Kirche Sonderrechte einräumt. Deren Führung hat sich mit der staatlichen Unabhängigkeit Montenegros nie wirklich abgefunden. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik war 2006 - damals im Einvernehmen mit dem serbischen Staat - unabhängig geworden. Heute versucht die Regierung in Belgrad über die Kirche und lokale pro-serbische Parteien und Organisationen wieder mehr Einfluss im Nato-Land Montenegro zu erlangen.

Wahl für politisch unabhängigen Justizrat gescheitert

Die Spannungen zwischen Abazovic und dem Parlament hatten drei Tage zuvor auch dazu geführt, dass die Wahl von Mitgliedern für einen politisch unabhängigen Justizrat in der Volksvertretung scheiterte. Die EU-Kommission hatte diesen Schritt mehrfach angemahnt. Das kleine Adria-Land ist seit 2017 Mitglied der Nato und strebt einen EU-Beitritt an.

Präsident Milo Djukanovic - ein scharfer Kritiker der serbisch-orthodoxen Kirche - nutzte das Abkommen, um Stimmung gegen die Regierung zu machen und auf Neuwahlen zu pochen. Die Unterstützung von Djukanovics Partei DPS hatte die Bildung von Abazovics Minderheitsregierung möglich gemacht, die DPS hatte sich dem Regierungsbündnis aber nicht angeschlossen.