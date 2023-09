„Misthunde, jenau“: Seniorin beschimpft Letzte Generation im Berliner Dialekt

Eine Seniorin hat die Klebeproteste der Letzten Generation auf der Prenzlauer Allee im breiten Berliner Dialekt kommentiert. Ein Video sorgt auf X (vormals Twitter) für zahlreiche Kommentare und auch Belustigung.

Das Video wurde vermutlich Anfang der Woche aufgenommen. Aktivisten versuchen, die Kreuzung Prenzlauer Allee, Ecke Danziger Straße zu blockieren, Autos fangen an zu hupen. Passanten gelingt es dann schnell, die Aktivisten wegzuziehen.

Schimpftirade gegen Letzte Generation: „richtich“

Herzhaft fassen Beamtinnen & Beamte der #Polizei in #Berlin zu, setzen die #Klimakleber von #LetzteGeneration unverzüglich fest, damit der Verkehr fließen kann.



Das ist es, was der #Steuerzahler von den Ordnungsbehörden erwartet.



Video 3 pic.twitter.com/uYIqL6yS0R — Capulcu TurkKick (@KickTurk) September 20, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kommentiert wird das alles von einer älteren Frau, die vermutlich aus Berlin stammt: „Zusammenschlagen, Misthunde, jenau. So eine Schweinerei.“ Als eine Passantin einem Aktivisten den Jutebeutel von der viel befahrenen Straße aufsammelt, hört man nur: „Lass dit kaputtjehn“, „richtich“. Schließlich läuft die Seniorin dann auf die Fahrbahn und sagt: „Schweine“. Ein Passant versucht schließlich, die Dame zu beruhigen. Diese entgegnet nur: „Halt die Schnauze.“

Wegner richtet Appell an die Letzte Generation, den Marathon nicht zu stören

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat am Samstag die Letzte Generation aufgefordert, auf Protestaktionen beim Marathon am Sonntag zu verzichten. „Wenn die sogenannten Klima-Aktivisten den Marathon stören wollen, dann wird das viele Berlinerinnen und Berliner sehr verärgern“, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. „Ich mag es mir gar nicht vorstellen: Durch eine Störaktion könnte sogar ein Marathon-Weltrekord verhindert werden. Ich sage es erneut ganz deutlich: Wer sich für Klimaschutz einsetzen will, sollte auf diese provokativen und auch strafbaren Aktionen verzichten.“

„Jeder Störerin und jeder Störer soll wissen, dass die Polizei und der Rechtsstaat deutlich durchgreifen werden. Ich wünsche mir deshalb, dass die sogenannte Letzte Generation von ihrer Ankündigung, den Marathon stören zu wollen, noch Abstand nimmt“, so der CDU-Politiker. Er befürchte auch, dass die Akzeptanz für den Klimaschutz sinke, „wenn die sogenannte Letzte Generation ihre Straßenblockaden oder die Beschädigung von historischen Gebäuden wie dem Brandenburger Tor nicht endlich beendet.“ Wenn die Akzeptanz für mehr Klimaschutzmaßnahmen wegbreche, seien die Klimaziele nicht zu erreichen. „Ich möchte aber die Klimaschutzziele erreichen – in Berlin, Deutschland und weltweit“, sagte Wegner.