Mit 1,7 Promille durch Berlin: Verfolgungsjagd mit Polizei endet in Sackgasse

Ein Mann hat sich am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Autofahrer war den Beamten ersten Informationen zufolge aufgefallen, als sie einen anderen Unfall in der Saalestraße in Berlin-Neukölln aufnahmen. Dabei beobachteten sie den Mann, wie er mit vielen Bierflaschen aus einem Späti kam und in einen roten Kleinwagen stieg.

Daraufhin wollte ein Polizist den Mann offenbar stoppen und befragen. Doch der Fahrer habe Vollgas gegeben und sei davongefahren. Über Funk soll der Polizist dann Verstärkung angefordert haben. Einer anderen Streifenwagenbesatzung sei das flüchtige Fahrzeug im fließenden Verkehr aufgefallen. Sie schalteten das Blaulicht ein und gaben Anhaltesignale.

Autofahrer betrunken und offenbar mit Haftbefehl gesucht

Der Fahrer des roten Opel soll ersten Informationen nach dann erneut Vollgas gegeben und mehrere rote Ampeln überfahren haben. Er fuhr demnach über die Grenzallee, in die Ballinstraße und dann nach links in die Woermannkehre – eine Sackgasse.

Das Fahrzeug stoppte am Ende der Straße. Als ein Polizist die Fahrertür öffnete, soll der Flüchtige zurückgesetzt haben – der Beamte sei beinahe mitgeschleift worden.

Der Mann soll weiter auf einen Parkplatz gefahren sein und wollte offenbar zu Fuß weiter flüchten. Polizisten sollen daraufhin Reizgas eingesetzt haben, um den Mann zu stoppen. Er sei überwältigt und festgenommen worden.

Ein freiwilliger Atemalkohltest soll den Angaben zufolge einen Wert von über 1,7 Promille angezeigt haben. Außerdem soll gegen den Fahrer Mann ein offener Haftbefehl vorgelegen haben. Die holländischen Kennzeichen gehören nicht zum Fahrzeug.

Der Mann kam in die Gefangenensammelstelle City. Das Auto sei sichergestellt worden.