Mit 2,8 Promille durch Berlin: Betrunkene Autofahrerin landet im Gleisbett

Eine stark betrunkene Frau hat am Samstagabend ihr Auto auf die Gleise einer Tram gesteuert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatten Zeugen die Einsatzkräfte gegen 21.20 Uhr nach Berlin-Pankow alarmiert, nachdem nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Nissan beim Linksabbiegen von der Granitzstraße in die Berliner Straße in das Gleisbett der dortigen Tram geraten war. Erst nach rund 50 Metern sei das Auto zum Stehen gekommen.

Die 39-Jährige Fahrerin wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt. Als Polizeikräfte sie ansprachen, machte sie einen sehr apathischen Eindruck und wirkte deutlich alkoholisiert. Sie selbst stritt den Konsum alkoholischer Getränke ab, eine Atemalkoholmessung bestätigte aber den Verdacht der Polizisten. Sie hatte offenbar 2,8 Promille Alkohol im Blut. Der Nissan musste von der Feuerwehr aus dem Gleisbett gehoben werden. Dafür war die Berliner Straße zwischen 21.30 und 22.10 Uhr gesperrt.

Nachdem sie sich wieder artikulieren konnte und einen sicheren Gang aufwies, wurde die 39-Jährige aus einem Polizeigewahrsam entlassen, hieß es in der Polizeimitteilung. Sie hatte sich den Angaben nach zuvor lautstark über die Maßnahmen beschwert.