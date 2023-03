Berliner „Tatort“-Star Robert Gallinowski überraschend gestorben

Der Schauspieler Robert Gallinowski ist tot. Wie seine Agentin am Dienstag mitteilte, starb er „überraschend“ im Alter von nur 53 Jahren. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Gallinowski spielte häufig den Verbrecher oder rauen Kerl. Er war in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Unter anderem im „Tatort,“ „Polizeiruf 110“, „Bella Block“ oder „Alarm für Cobra 11“. Ab 2009 spielte er Hauptkommissar Ole Hansen in „Der Dicke“. Die Rolle des Hansen übernahm er in insgesamt acht Folgen.

Wie traurig: Robert Gallinowski ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 53 Jahren. Seine Berliner Agentin hat es mir am Telefon bestätigt. Viel zu früh gegangen. https://t.co/hBWJL3JPfb — Christine Dössel (@Baernfelserin) March 28, 2023

Auch in verschiedenen Theaterproduktionen wirkte der Schauspieler mit, seine große Leidenschaft galt der Malerei. Bis 2016 war er mit der Schauspielerin Dagmar Manzel verheiratet und lebte in Berlin.