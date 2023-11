Der 57-jährige US-Schauspieler Patrick Dempsey ist vom People-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden. Das gab das Magazin in der Nacht zum Mittwoch bekannt. Dempsey machte sich als Neurochirurg Derek „McDreamy“ Shepherd in der TV-Serie Greys Anatomy (2005 bis 2015) als Frauenschwarm einen Namen.

„Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert“, sagt der 57-Jährige aus Maine in der Titelgeschichte über die Auszeichnung. „Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich macht mein Ego einen kleinen Sprung, aber es gibt mir auch die Plattform, es für etwas Positives zu nutzen.“ Am meisten liege ihm dabei das „Dempsey Center“ am Herzen, das er zu Ehren seiner verstorbenen Mutter gegründet hat, um Krebspatienten und deren Angehörige zu unterstützen.

Seine Kinder werden sich sicher lustig machen über die Auszeichnung, so Dempsey gegenüber dem Magazin. „Was gut ist, sie halten mich jung.“

Sexiest Man Alive: Patrick Dempsey folgt auf Chris Evans

Das Magazin vergibt den Titel jährlich seit 1985, erster war Schauspieler Mel Gibson. Vergangenes Jahr wurde Hollywod-Star Chris Evans mit dem Titel bedacht. Im Jahr 2021 hatte Paul Rudd („Ant-Man“) seine männlichen Konkurrenten ausgestochen. Er folgte auf den Schauspieler Michael B. Jordan („Black Panther“) als „Sexiest Man Alive“.

Davor waren es unter anderem der Musiker John Legend („All of Me“), Schauspieler Idris Elba, Country-Musiker Blake Shelton, die britische Fußball-Legende David Beckham und der Australier Chris Hemsworth. Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.