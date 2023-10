Mit 83 Vater: Jack White will älter werden als Heesters

Berlin -Schlagerproduzent Jack White („Looking for Freedom“) ist stolz darauf, zu den ältesten Promi-Vätern der Welt zu gehören. „Das ist doch irre“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 83-Jährige war am Montag zum siebten Mal Vater geworden. Ehefrau Rafaella (38) brachte Tochter Angelina Melody per Kaiserschnitt zur Welt. „Uns geht es super, wir sind das glücklichste Familiengedöns der Welt“, sagte White.

2019 kam Sohn Max zur Welt. Er sei bereits auch zweifacher Großvater und einmal Urgroßvater geworden, sagte White. Er rechne damit, dass seine Frau spätestens am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen werde: „Es ist wunderbar. Ich freue mich, Menschen um mich zu haben, die mich lieben. Das hält mich jung“, sagte White. Schlaflose Nächte befürchte er nicht: „Ich schlafe wunderbar täglich meine acht bis neun Stunden. Das Baby schläft ja in einem anderen Zimmer“, so der frischgebackene Papa.

Mit dem Altersunterschied habe das Paar überhaupt kein Problem, so White. Der ehemalige Fußball-Profi legt Wert auf ein gesundes Leben: „Ich habe nie eine Zigarette angefasst. Ich trinke ganz, ganz wenig Alkohol, habe gelernt, wie man sich vernünftig ernährt - und dass man sich jeden Tag bewegen soll“, so White. „Ich habe einen Blutdruck von 120 zu unter 70. Wer hat denn das in meinem Alter?“

Zu seinen Kindern pflege der 83-Jährige ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich bin für sie wie der beste Freund, wie ein Kumpel“, sagte White. Ein absolutes No-Go sei Gewalt in der Erziehung: „Kinder schlagen - das ist eine Todsünde für mich.“

Er gehe davon aus, dass er noch viele gemeinsame Jahre mit Frau und Kindern haben wird, sagte White. Schließlich habe er für Johannes Heesters das Lied „Ich werde 100 Jahre alt“ geschrieben. „Und der Jopi ist dann 108 geworden. Logischerweise will ich meinen Künstler schlagen“, so der Produzent, Komponist und Texter.

Pläne für die kommenden Jahre habe er nicht. „Ich lebe doch wunderbar. Ich habe das schönste Haus hier in Berlin, habe meine Freunde, habe meine Stammrestaurants. Ich kenne die Welt und bin nicht mehr neugierig“, so White.

Der in Köln als Horst Nußbaum geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Titel wie „Schöne Maid“, „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ und „Heute so, morgen so“ stammen von Deutschlands „Schlagerkönig“.