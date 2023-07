Mit 97 km/h durch 50er-Zone in Berlin: Polizei stoppt Raser in Alt-Treptow

Wer mit 97km/h in der 50er Zone in die Kontrolle unserer #4BVHu in #AltTreptow fährt, kassiert:

➡️1 Monat Fahrverbot

➡️2 Flenspunkte

➡️mind. 320€ Bußgeld

So erging es heute einem 22J.. Auch andere erwischte es:

➡️4x ohne Fahrerlaubnis

➡️1x erledigter Vorführbefehl der StA

^tsm