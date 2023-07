Mit Opas Auto davongefahren: Neue Spur von 13-jährigem Jungen

Im Fall des 13-jährigen Jungen, der mit dem Auto seines Opas davon gefahren ist, gibt es eine neue Spur. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete, wurde der Junge in der Nacht zu Dienstag am Steuer des Mercedes auf der Autobahn 24 gesehen. Die A24 verbindet Hamburg und Berlin.

Autobahnpolizisten verloren den 13-Jährigen laut dem Bericht jedoch wenig später wieder aus den Augen. Er soll vermutlich von der Autobahn in der Höhe von Kremmen wieder abgefahren sein. Der Junge war zu Besuch bei seinem Opa in Glienicke (Landkreis Oberhavel) in Brandenburg, als er am Sonntagnachmittag in das Auto stieg und losfuhr.