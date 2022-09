Leipzig - Gegen eine 26-Jährige, die in der vergangenen Woche ein Baby aus Leipzig nach Brandenburg mitgenommen hatte, ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Kriminalpolizei ermittele gegen die Frau wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Die Verdächtige hatte das Baby einer Bekannten am Donnerstag aus einem Leipziger Einkaufszentrum mitgenommen. Nach einer Nacht der Suche wurde es in Brandenburg gefunden. Laut Polizei wurde der Säugling unverletzt der Mutter wieder übergeben. Das Motiv der 26-Jährigen blieb zunächst offen.