Mit fast 200 Sachen durch Berlin: Autoraser angeklagt Der Mann aus Stuttgart soll bei seiner rasanten Fahrt einen Mietwagen zu Schrott gefahren haben und zu Fuß geflüchtet sein. Seine DNA wurde am Airbag gefunden. dpa

Ein Autofahrer aus Stuttgart ist in Berlin wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein angeklagt. dpa

Berlin -Ein Autofahrer aus Stuttgart soll in Berlin vor Gericht kommen, weil er mit fast 200 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast sein soll. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den heute 28-Jährigen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein angeklagt, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Bei der Raserei am 9. September 2021 soll der Mann den Mietwagen zu Schrott gefahren haben und zu Fuß geflüchtet sein. Unter anderen mit Hilfe digitaler Fahrzeugdaten sei der Tathergang rekonstruiert worden, so die Staatsanwaltschaft. Zudem sei die DNA des 28-Jährigen am Airbag des Autos gefunden worden.