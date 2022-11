Mit Haftbefehlen gesuchte Männer in Vorpommern gefasst Die Bundespolizei hat am Wochenende eine Reihe von Fahrzeugen an der deutsch-polnischen Grenze kontrolliert. Dabei wurden zwei per Haftbefehl gesuchte Männer... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Pasewalk -Zwei mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Männer hat die Bundespolizei in der deutsch-polnischen Grenzregion gefasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, wurde ein 48-jähriger Mann in einem Auto festgenommen, das die Beamten am Sonntagabend in Polzow (Vorpommern-Greifswald) auf der Bundesstraße 104 Richtung Berlin gestoppt haben. Gegen den Mann aus Polen war wegen einer noch nicht vollständig verbüßten Haftstrafe ein Wiedereinreiseverbot verhängt worden.