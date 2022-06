Die Berliner Stadtreinigung (BSR) startet am Dienstag mit ihrer neuen Sauberkeitskampagne. Kern der Kampagne bilden zwei Motive zum Thema Zigarettenkippen und Hundekot, die „mit einem zwinkernden Auge“ an die Berliner appellieren, ihr Umfeld sauber zu hinterlassen. Bis zum 25. August läuft die Kampagne. Insbesondere auf Großflächen an stark frequentierten Plätzen und in Parknähe sowie im öffentlichen Nahverkehr soll das Projekt an die Bürger herangetragen werden.

„Wir haben gezielt ein Ausspielen in der Sommerzeit gewählt, da die Menschen in dieser Zeit wieder mehr auf Straßen, Plätzen und Wegen unterwegs sind“, erklärt Susanne Jagenburg, Leiterin Kommunikation & Marketing der BSR. „So können wir möglichst viele Berliner:innen erreichen und zu einem stärkeren Bewusstsein für das eigene Umfeld beitragen. Denn ein sauberes und lebenswertes Berlin geht uns alle gemeinsam an.“

Oft lassen Passanten Zigarettenstummel und Hundekot auf der Straße liegen

Alternative Werbeformen wie Späti-TV, Edgar Cards. Socia-Media-Posts und Motive auf Papierkörben sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen. Des Weiteren wird es bis zum 7. Juli ein Gewinnspiel geben.

Das Kernthema Zigarettenkippen spielt in diesem Jahr eine zentrale Rolle in der Sauberkeitskampagne der BSR. Diese Überreste, wenn sie achtlos weggeworfen werden, verschmutzen nicht nur Straßen und Wege, sondern können auch das Grundwasser mit diversen Giftstoffen belasten. Auch Hundekot bleibt ein Ärgernis im Straßenbild und ist dazu eine mögliche Gesundheitsgefahr, auch wenn es laut der BSR bei der Beseitigung leichte Verbesserungen gegeben hat. Viele Herrchen und Frauchen kümmerten sich zwar vorbildlich um die Hinterlassenschaften der Hunde, dennoch gebe es einige, die den Kot nicht von der Straße entfernen.

Die BSR widmet sich bereits seit dem Jahr 2013 in den Sommermonaten in speziellen Kampagnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten verstärkt dem Thema Stadtsauberkeit.