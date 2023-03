Mit Kernbohrer im Tresorraum: Mutmaßliche Bande vor Gericht Eine mutmaßliche Bande von Bankeinbrechern kommt am Donnerstag (13.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Angeklagt sind sechs Männer im Alter von 31 bis 45 J... dpa

ARCHIV - Ein Relief über dem Eingang zum Kriminalgericht Moabit stellt die Göttin Justitia mit verbundenen Augen dar. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin -Eine mutmaßliche Bande von Bankeinbrechern kommt am Donnerstag (13.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Angeklagt sind sechs Männer im Alter von 31 bis 45 Jahren. Sie sollen im Oktober 2022 versucht haben, in den Tresorraum einer Bank in Königs Wusterhausen (Brandenburg) südöstlich von Berlin einzubrechen, um Schließfächer von Kunden zu plündern.