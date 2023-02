Mit kiloweise Drogen gehandelt: 29-Jähriger in Berlin vor Gericht Berlinweit soll der Angeklagte einen regen Drogenhandel im großen Stil betrieben haben. Seine Geschäfte soll er über Enchrochat abgewickelt haben. dpa

Der Angeklagte soll mit Kokain, Cannabis und Haschisch gehandelt haben. Marcus Brandt/dpa

Berlin -Wegen Drogenhandels mit Umsätzen in Höhe von über einer Million Euro steht ein 29-Jähriger vor dem Landgericht Berlin. Er soll in 28 Fällen mit Rauschgift teilweise im zweistelligen Kilogrammbereich gehandelt haben. Laut Anklage soll er in einem Fall zudem Schusswaffen und Munition zum Verkauf angeboten haben. Ob sich der 29-Jährige zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn am Montag zunächst offen.