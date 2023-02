Raub mit Messer und Elektroschocker: Polizei fahndet nach diesen Jugendlichen

Die Polizei Berlin fahndet nach zwei mutmaßlichen Räubern. Die Tatverdächtigen sollen bereits am 12. November 2021 zwei 16-Jährige angegriffen und ausgeraubt haben. Gut anderthalb Jahre später hat die Polizei am Dienstag nun Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Was war passiert? Der 16-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter verließen am Tattag gegen 21.45 Uhr einen Weihnachtsmarkt vor einem Möbelhaus an der Landsberger Allee in Richtung einer Tram-Haltestelle. Dabei wurden sie von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt.

16-Jähriger mehrfach mit Elektroschocker angegriffen

An der Haltestelle der Straßenbahn der Linie M17, an der Kreuzung Rhinstraße/Landsberger Allee, soll die Gruppe die beiden 16-Jährigen umstellt und einen von ihnen aufgefordert haben, seine Tasche und seine Mütze herzugeben. Zwei aus der Gruppe sollen den einen 16-Jährigen zudem mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht haben, während ein anderer die Tasche des Jugendlichen an sich gerissen haben soll.

Nunmehr soll ein Tatverdächtiger mit dem Messer einen der beiden 16-Jährigen dazu aufgefordert haben, auch seine Jacke herzugeben, was er aber verweigerte. Die Gruppe soll ihn nun umhergestoßen und getreten haben, wobei sie ihm die Jacke auszogen haben sollen. Als der 16-jährige Begleiter seinem bedrängten Freund helfen wollte, soll ihn der mit dem Elektroschocker angegriffen haben, worauf er zurücktaumelte und kurzzeitig sein Bewusstsein verlor.

Auch ein zweiter Versuch, seinem Freund zu helfen, missglückte dem 16-Jährigen, er soll erneut mit dem Elektroschocker angegriffen worden sein. Als er schließlich die Polizei alarmierte, soll ihm einer der Tätergruppe gegen den Kopf getreten haben, während andere dem Beraubten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben sollen. Durch einen zusätzlichen Tritt soll der Jugendliche zudem auf die Gleise der Tram gestürzt sein, als gerade eine Straßenbahn in den Haltestellenbereich einfuhr. Von dort wurde er zwar wieder heruntergezogen, dabei soll die Gruppe ihm aber die Mütze weggenommen haben.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen, wobei einige von ihnen die Straßenbahn benutzten. Die beiden 16-jährigen Angegriffenen erlitten Verletzungen im Gesicht und am Rumpf.

Der Tatverdächtige mit dem Elektroschocker wird wie folgt beschrieben: blonde Haare

schwarze Steppjacke

darunter schwarz blaue Sportjacke

blaue Jeans

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Jugendlichen? Polizei Berlin

Ein weiterer unbekannter Tatverdächtiger wird wie folgt beschrieben: kurz geschorene Haare

rötlicher Pullover

schwarze Weste

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Jugendlichen oder jungen Männer und kann Angaben zu deren Identitäten oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Abgebildeten geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Plänterwald unter der Rufnummer (030) 4664-373222, per Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.