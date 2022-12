Mit Papas Auto unterwegs: Junge beschädigt sechs Fahrzeuge Er war mit dem Auto seines Vaters unterwegs: Ein 15-Jähriger hat in Berlin-Lichtenberg bei einer gefährlichen Spritztour gleich mehrere andere Wagen ramponie... dpa

Berlin -Er war mit dem Auto seines Vaters unterwegs: Ein 15-Jähriger hat in Berlin-Lichtenberg bei einer gefährlichen Spritztour gleich mehrere andere Wagen ramponiert. Die Polizei sprach am Donnerstag von einem „erheblichen Sachschaden“. Der Teenager war demnach am Mittwochabend laut einer Zeugin mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ im Hönower Weg unterwegs.