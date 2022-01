Melbourne - Tennisstar Novac Djokovic (34) ist Impfskeptiker. An den Australien Open in Melbourne, dem von ihm favorisierten Turnier (neun Siege), darf er trotzdem teilnehmen. Denn: Ob er nun geimpft ist oder nicht, behält der Weltranglistenführer für sich. Für die Open wurde ihm eine medizinische Sondergenehmigung erteilt, wie Djokovic via Instagram bekannt gab: Er befinde sich auf dem Weg nach Down Under, mit einer Ausnahmegenehmigung.

Seit Monaten ist vonseiten der Turnier-Veranstalter bekannt, dass nur zweifach geimpfte Spielerinnen und Spieler an den Open teilnehmen dürfen. Für den 20-fachen Grand-Slam Sieger wird offenbar eine Ausnahme gemacht. Dabei ist Djokovic laut einem tagesschau-Bericht nicht der Einzige: Turnierdirektor Craig Tiley soll von mehreren australischen Medien zitiert worden sein, dass „eine Handvoll“ Teilnehmer nicht geimpft sei und mit Sondergenehmigung starte. Diese sei bei den Sportlern strenger als bei Zuschauern.

Berichte: Mehrere Open-Teilnehmer bekamen Sondergenehmigung

Mit dem Instagram-Post hat Djokovic selbst seine Teilnahme zuerst öffentlich gemacht. Danach beeilte sich der Verband Tennis Australia mit einer Stellungnahme. In einer Pressemitteilung, die offenbar kurz nach Djokovics Post erschienen ist, heißt es: Der Ausnahmegenehmigung sei ein rigoroser Prüfungsprozess zweier unabhängiger medizinischer Experten vorangegangen. Zudem würden diese Prüfverfahren blind angegangen werden, das heißt die Mediziner wüssten nicht, wer der Antragsteller sei.

Die Sonderregelung für den 34-Jährigen Serben sorgt bei einigen Medien wie auch im Sozialen Netz für Unmut. Die australische Sportjournalistin Samantha Lewis twitterte, dass jeder Zuschauer die „patriotische Pflicht“ habe, Djokovic während des gesamten Turniers auszubuhen. Der Fall sei eine unverschämte Entscheidung.

In den Kommentarspalten unter Djokovics Post mischen sich Glückwünsche und Entsetzen. Einige wünschen dem Tennisstar maximale Erfolge, nennen ihn „Titanovic“. Eine andere Userin schreibt, dass Melbourne sich nicht zwei Jahre im Lockdown befand, um Einzelfällen zu erlauben, aus tausenden Kilometern Entfernung in das Land zu fliegen, um Tennis zu spielen (ein Privileg). Während sich die Einheimischen maximal in einem Radius von fünf Kilometern bewegen durften, um Lebensmittel zu kaufen (eine Notwendigkeit).

Open-Direktor: Offenlegung wäre hilfreich, keine Sonderbehandlung Djokovics

Der Direktor der Open, Craig Tiley, fordert Djokovic nun dazu auf, seine Hintergründe für die Sondergenehmigung offenzulegen: „Es wäre sehr hilfreich, wenn Novak erklären würde, auf welcher Grundlage er die Ausnahmegenehmigung beantragt und erhalten hat“, sagte Tiley. Man habe in der Gesellschaft aufgrund der Pandemie zwei schwierige Jahre hinter sich, „für ein paar Antworten wären wir dankbar“, so Tiley.

Zugleich verteidigte der 60-Jährige die Integrität des Ausnahmeverfahrens. Von den rund 3000 Personen, die zum Tross der Australian Open gehörten, hätten 26 Personen eine Sondergenehmigung für die Einreise beantragt. Nur wenigen Anträgen sei stattgegeben worden. „Jeder Person, die die Vorgaben erfüllt hat, wurde die Einreise genehmigt. Niemand wurde besonders begünstigt, es gab keine Sonderbehandlung für Novak“, sagte Tiley. (mit SID)