„Es tut uns Leid“: Letzte Generation blockiert Berlin-Mitte

Am Mittwochmorgen kommt es erneut zu massiven Verkehrsbehinderungen in Berlin. Dieses Mal sitzen die Aktivisten unter anderem auf der Leipziger Straße und am Rosenthaler Platz.

Auch am Mittwoch stören Klimaaktivisten der Letzten Generation wieder den Berliner Straßenverkehr. Das teilen die Aktivisten am Morgen mit. Demnach sitzen sie aktuell auf der Leipziger Straße, am Rosenthaler Platz und blockieren zwei Abschnitte der Berliner Stadtautobahn A100. Auch am Frankfurter Tor gibt es Proteste. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale warnt vor „massiven Störungen“.

In einem Tweet drücken die Aktivisten ihr Verständnis für die Autofahrer aus. „Wir wissen, besetzte Schilderbrücken erzeugen massive Störungen und es tut uns Leid“, heißt es in einem Tweet. Um die Proteste zu beenden fordert die Letzte Generation von der Bundesregierung ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Das sei „kein Hexenwerk“, finden die Aktivisten.

Wir wissen, besetzte Schilderbrücken erzeugen massive Störungen und es tut uns Leid.



Wir richten uns an die Bundesregierung und fordern, was eigentlich längst hätte da sein müssen: #Tempolimit100 u. das dauerhafte #9EuroTicket.



Das ist kein Hexenwerk, beendet unseren Protest! pic.twitter.com/qhq1gl0PRf — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 26, 2022

Einige der Demonstranten sollen sich dieses Mal mit verbundenen Augen auf die Straße gesetzt haben, heißt es in einer Mitteilung vom Morgen. Damit wollen sie die vermeintliche Reaktion der Regierung auf die Klimakrise symbolisch darstellen. Diese „verschließt die Augen vor der nahenden Katastrophe und vor immer lauter und eindringlicher warnenden Wissenschaftler:innen und wirft damit die Frage auf: ‚Was, wenn die Regierung den Klimanotfall nicht im Griff hat?‘“, schreibt die Letzte Generation.

