Mit vollen Pisten und Eiswasser - der Winter ist zurück Windig und kalt ist es derzeit wieder. Doch gerade für die Wintersportgebiete ist das eine gute Nachricht. Doch die widrigen Wetterbedingungen haben nicht nu... dpa

Am Winterberg im Sauerland ist wieder viel Betrieb. Thomas Banneyer/dpa

St. Andreasberg/Winterberg -Der Winter hat sich Ende Februar noch einmal zurückgemeldet und in einigen Mittelgebirgen für Ski-Spaß gesorgt. Im Sauerland in Nordrhein-Westfalen fielen auf dem Kahlen Asten in der Nacht zum Samstag bis zu 15 Zentimeter Schnee. Das sagte eine Sprecherin der Wintersportarena Winterberg. In Kombination mit Kunstschnee fanden Ski-Fahrer und Rodler durch den Neuschnee gute Bedingungen für Abfahrten entlang von verschneiten Bäumen. Entsprechend voll waren die 46 geöffneten Pisten, wie ein dpa-Reporter berichtete.