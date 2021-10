Heilbronn - Ein Jäger hat in Baden-Württemberg versehentlich zwei Pferde statt zweier Wildschweine erschossen. Die beiden Tiere verendeten an ihren Verletzungen, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte. Demnach wollte der Jäger in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche bei Wertheim im Main-Tauber-Kreis ein bewirtschaftetes Feld vor Schäden durch Wildschweine schützen.

Dabei verwechselte der Mann zwei Pferde, die neben dem Feld auf einer Koppel standen, mit den Wildtieren. Die Beamten nahmen Ermittlungen gegen den Jäger auf.