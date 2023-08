Spionage für Russland: Mitarbeiter der Bundeswehr festgenommen

Ein Mitarbeiter der Bundeswehr ist am Mittwoch in Koblenz wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen worden. Laut Bundesanwaltschaft habe sich der Verdächtige ab Mai 2023 von sich aus mehrfach an das Russische Generalkonsulat in Bonn und die Russische Botschaft in Berlin gewandt. Er habe den russischen Diplomaten dabei wiederholt eine Zusammenarbeit angeboten, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit.

Gegen den Mann wurde bereits am 27. Juli 2023 ein Haftbefehl ausgestellt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.