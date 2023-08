Mitarbeiter von geschlossener Klinik angegriffen

Berlin -Ein Mitarbeiter einer geschlossenen Klinik ist in Berlin-Pankow vor seinem Wohnhaus von drei Männern überfallen und verletzt worden. Die Polizei prüft, ob der Angriff mit einer Auseinandersetzung in dem Maßregelvollzug-Krankenhaus im Zusammenhang steht, wo der Mann arbeitet. Dort sind Straftäter untergebracht, die suchtkrank oder psychisch auffällig sind. Der Beschäftigte habe dort vor etwa zwei Wochen eingreifen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage.

Der Angriff auf den Mitarbeiter im Ortsteil Karow sei am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr erfolgt. Drei Unbekannte hätten dem Mann zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dann hätten sie ihn geschlagen und getreten. Zudem habe ihm einer der Männer mit einem Werkzeug oder einer Stichwaffe in den Oberschenkel gestochen. Dann seien sie geflüchtet.

Zeugen riefen Polizei und Rettungskräfte. Die Verletzungen des Mannes an Kopf, Rumpf und Bein seien ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Das Opfer habe keine weiteren Angaben zu den Angreifern machen können, hieß es. Lediglich, dass die drei Männer dunkel gekleidet gewesen seien.