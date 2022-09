Einer der Mitbegründer der legendären Berliner Paris Bar ist offenbar gestorben. Wie die Zeitung B.Z. berichtete, starb Reinald Nohal bereits Mitte August im Alter von 84 Jahren. Nach Angaben der Zeitung laden seine Witwe Irmelin Nohal und seine Freundin Daniela von Arnim die Berliner Society am 19. September zur Trauerfeier auf dem Friedhof Wilmersdorf ein.

Nohal betrieb jahrzehntelang gemeinsam mit Michel Würthle die Paris Bar in der Kantstraße in Charlottenburg. Prominente wie Star-Friseur Udo Walz sowie Schauspieler Otto Sander waren in dem Lokal zu Gast.