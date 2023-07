Stan Lim/Los Angeles Daily News via AP

Leslie Van Houten wird aus der Haft entlassen. Stan Lim/Los Angeles Daily News via AP

Eine wegen Mordes verurteilte Anhängern des US-Sektenführers Charles Manson steht nach mehr als 50 Jahren in Haft ihrer Anwältin zufolge kurz vor ihrer Entlassung. Leslie Van Houten werde „in den kommenden Wochen“ auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, sagte ihre Anwältin Nancy Tetreault am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Van Houten sei glücklich, dass ihre „harte Arbeit“ zur Rehabilitation anerkannt worden sei. Ein Sprecher des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom sagte, dieser werde die Freilassung der heute 73-Jährigen nicht anfechten.

Mitglieder der sogenannten Manson Family hatten 1969 im Auftrag des gleichnamigen Kultführers sieben Menschen ermordet. Die bekannteste Tat war die Tötung der hochschwangeren Schauspielerin Sharon Tate, die mit Regisseur Roman Polanski verheiratet war. An ihrer Ermordung war die damals 19-jährige Van Houten nicht beteiligt, wohl aber an der des Geschäftsmanns Leno LaBianca und seiner Ehefrau.

Manson-Family-Mitglied Patricia Krenwinkel weiter in Haft

Leslie Van Houten war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Bewährungsausschuss hatte sie 2016, 2017 und 2019 für geeignet befunden, auf Bewährung entlassen zu werden. Gouverneur Newsom hatte die Haftentlassung von allerdings in allen Fällen abgelehnt, zuletzt hatte er im März 2022 sein Veto eingelegt. Diese Entscheidung hob das Berufungsgericht in Los Angeles nun auf.

Mittäterin Susan Atkins starb im September 2009 nach 38 Jahren hinter Gittern an Krebs. Charles Manson starb mit 83 Jahren im November 2017 im Gefängnis. Neben Van Houten befindet sich auch noch Patricia Krenwinkel (75) in Haft. Newsom hatte ihre Freilassung entgegen der Empfehlung der Bewährungskommission im vorigen Herbst abgelehnt. Krenwinkel stelle weiterhin eine „unzumutbare Gefahr“ für die Gesellschaft dar, hieß es in der Begründung des demokratischen Politikers.

