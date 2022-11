Berlin-Mitte: Schnaps-Dieb attackiert Ladendetektiv mit Messer

Am Dienstagmorgen soll ein Heranwachsender in einem Supermarkt erst Spirituosen geklaut und anschließend mehrfach einen Mitarbeiter bedroht haben.

Ein polizeibekannter 19-Jähriger soll am Dienstagmorgen in Berlin-Mitte nach einem Diebstahl einen Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes mehrfach bedroht haben – unter anderem mit einem Messer.

Kurz nach 7 Uhr alarmierte der 37-jährige Ladendetektiv des Supermarktes an der Karl-Liebknecht-Straße die Polizei. Zuvor hatte er wohl einen Heranwachsenden beim Diebstahl von Spirituosen beobachtet. Er forderte ihn nach Angaben der Berliner Polizei auf, mit ins Büro zu kommen.

Dieb flüchtete und wurde kurz darauf gestellt

Der 19-Jährige soll daraufhin ein Küchenmesser gezückt, den 37-Jährigen verbal bedroht und mehrere Stichbewegungen in Richtung des Angestellten ausgeführt haben. Im Anschluss flüchtete der junge Mann mit einem Teil seiner Beute in den Hauseingang eines benachbarten Wohnhauses, in dem er wenig später durch die alarmierte Polizisten festgenommen wurde.

Weil er dabei den Eindruck erweckte, er könne unter dem Einfluss von Drogen stehen, wurde er zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.