Der Pilot eines Motorseglers musste am Sonnabendabend mitten im Hamburger Stadtteil Steinwerder eine Notlandung hinlegen. Der Mann war laut einem Bericht der Hamburger Morgenpost zusammen mit einem Freund in Uetersen bei Hamburg gestartet „und hatte offenbar vergessen, das Flugzeug zu tanken“, wie eine Sprecherin des Lagedienstes der Zeitung sagte.

Gegen 20.41 Uhr ging der Notruf bei den Rettungskräften ein. Zuvor habe der Pilot die Flugsicherung am Hamburger Flughafen informiert, dass er zu einer Notlandung ansetzten müsse, weil der Treibstoff nicht mehr für einen Flug zu einer regulären Landebahn reichen würde.

Notlandung: Propeller verbogen, linke Tragfläche reißt ab

Daraufhin habe der Pilot das Flugzeug auf einer unbebauten Fläche am Reiherdamm notlanden müssen. Dabei entstanden an der Maschine leichte Schäden, so verbog sich zum Beispiel der Propeller beim Aufprall auf dem Boden, außerdem riss die linke Tragfläche ab. Laut der Sprecherin liefen jedoch keine Betriebsstoffe aus, außerdem blieben Pilot und Mitflieger unverletzt.