Moabit: Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall, Motorradfahrer schwer verletzt

Ein betrunkener Mann hat in Berlin-Moabit mit seinem rücksichtslosen Verhalten einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 38-jährige Fußgänger in der Nacht zum Samstag bei Rot über die Ampelkreuzung Stromstraße / Birkenstraße / Putlitzstraße spaziert.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer, der laut mehreren Zeugen Grün hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte, Rettungskräfte brachten ihn mit Verletzungen an den Beinen, am Rücken und Nacken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger zog sich laut Polizei eine Platzwunde am Kopf und Abschürfungen an den Beinen zu. Auch er kam in eine Klinik.

Da bei ihm der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde er im Krankenhaus einem freiwilligen Test unterzogen. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Auch der Motorradfahrer stimmte einem Test zu. Sein Wert lag den Angaben zufolge bei 0 Promille. Die Ermittlungen dauern an.