Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in Berlin-Moabit einen Senioren körperlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich zunächst gegen 22 Uhr ein Streit zwischen dem Angreifer und dem 74-Jährigen auf dem Gehweg der Bredowstraße zugetragen.

Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer den Rentner geschubst haben, sodass dieser zu Fall kam. Dabei erlitt der 74-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Schädelbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er nun intensivmedizinisch behandelt wird. Der Fahrradfahrer floh in unbekannte Richtung.