Moabit: Schüsse auf Kiosk – Tür durchlöchert

Am Sonntagabend wurden offenbar Schüsse auf einen Kiosk abgegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr ist es in Berlin-Moabit offenbar zu einer Schussabgabe auf einen Kiosk gekommen. Mindestens vier Einschusslöcher sind in der Schaufensterscheibe zu erkennen.

Die Kriminalpolizei sichert Spuren. Morris Pudwell

Das Ladengeschäft befindet sich in Straße Alt-Moabit. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Der Hintergrund der Tat ist ebenso unklar. Nach Informationen der Berliner Zeitung sicherte die Kriminaltechnik und Mordkommission Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ein Polizist steht am Tatort. Morris Pudwell