„Mobiles Krankenhaus“ für Behandlungen Obdachloser

Berlin -Eine Berliner Firma hat ein Lastenfahrrad für medizinische Behandlungen entwickelt. Das „mobile Krankenhaus“ soll die Behandlung von Obdachlosen erleichtern und demnächst in London zum Einsatz kommen, wie ein Arzt des britischen Gesundheitsdienstes NHS bei der Präsentation des Fahrrads am Freitag in Berlin mitteilte. Es sei vom NHS beim Unternehmen Velofracht in Auftrag gegeben worden.