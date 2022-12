Die britische Mode-Designerin Vivienne Westwood ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 81 Jahren, wie ihr Management auf Twitter mitteilte. Westwood sei „friedlich und umgeben von ihrer Familie in Clapham, Südlondon“ gestorben, hieß es. Und weiter: „Die Welt braucht Menschen wie Vivienne, um etwas zum Besseren zu verändern.“

Ihr Ehemann Andreas Kronthaler betonte in einer Mitteilung: „Wir haben bis zum Ende gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke Liebling.“

Vivienne Westwood: Sie gab dem Punk seinen Look

Westwood war der Inbegriff der „Mode made in England“. Sie zählte neben den großen Namen – Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld – zu den wichtigsten Modemacherinnen unserer Zeit. Berühmt wurde sie durch kontraststarke Kombinationen von historischer Bekleidung, seltenem Textilgewebe und Webmustern – mit einer gewissen Vorliebe für schottische Karos.

Bevor Vivienne Westwood in Paris und Mailand die Models auf den Laufsteg schickte, gab sie in London dem Punk seinen Look. Westwood kreierte die ersten Outfits für Sex-Pistols-Sänger Johnny Rotten und Co. mit Sicherheitsnadeln, Netzhemden und Nietenarmbändern.

Vivienne Westwood im Jahr 2007 PA Wire/Yui Mok

Mode allein war ihr nie genug. „Ich wollte keine Modedesignerin sein“, stellte Vivienne Westwood 2009 im Time-Magazin klar. „Ich wollte lieber lesen und intellektuelle Dinge machen.“ Dabei hatte die Tochter eines Schuhmachers und einer Baumwollspinnerin schon als Kind ein Händchen für Mode. Westwood, die 1941 als Vivienne Isabel Swire in Tintwistle nahe Manchester geboren wurde, soll sogar an ihrer Schuluniform modische Änderungen vorgenommen haben.

Im Teenageralter zog sie mit Eltern und Geschwistern in die Nähe von London. Ein Kunststudium brach sie nach nur einem Semester ab, um eine Ausbildung zur Lehrerin zu machen – mit Kunst als Hauptfach. Ihr Plan: „Ich werde versuchen, Künstlerin zu werden. Und wenn ich keine Künstlerin sein kann, werde ich Lehrerin.“

Vivienne Westwood bei einer Demonstration für Julian Assange AFP/Niklas Halle'n

Westwood: Von der Boutique in der King’s Road zur globalen Modemarke

Zunächst lernte sie Derek Westwood kennen, mit dem sie Sohn Ben bekam. Die Ehe hielt zwei Jahre. Aus der anschließenden Beziehung mit dem Kunststudenten Malcolm McLaren, später Manager der Sex Pistols, ging ihr zweiter Sohn John hervor. McLaren brachte eher zufällig Westwoods Fashion-Karriere auf den Weg.

Mit ihm eröffnete sie 1970 auf der Londoner King’s Road den Laden „Let it Rock“ für Schallplatten und von ihr entworfene Mode. Die Boutique wechselte Namen und Stil mehrfach, bot zeitweilig als „SEX“ gewagte S&M-Mode an, und heißt seit 1979 bis heute „World’s End“ – in den 70er-Jahren war sie ein Treffpunkt der Punk-Szene und gilt auch als Gründungsort der Sex Pistols.

Anschließend baute sie eine globale Modemarke auf, die heute Geschäfte in Großbritannien, Frankreich, Italien, Amerika und Asien hat. Verrückte Outfits waren noch lange ihr Markenzeichen.

Dame Vivienne: Von der Queen geadelt

Nachdem Westwood in der Heimat anfangs belächelt worden war, wurde sie 1990 und 1991 als Britische Designerin des Jahres ausgezeichnet. 2006 wurde sie von Queen Elizabeth II. geadelt.

Westwood war auch als Umweltaktivistin bekannt und brachte den Klimawandel auf den Laufsteg. Sie hinterlässt zwei Söhne, den Fotografen Ben Westwood und Joseph Corré, den Gründer der Dessous-Firma Agent Provocateur.