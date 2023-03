Modekette bestätigt Anmietung von vier Galeria-Standorten Die Modekette Aachener will bis zu 25 Galeria-Standorte übernehmen und fortführen. Für vier Immobilien sind die Mietverträge bereits unterschrieben. dpa

Eine ehemalige Galeria Kaufhof-Filiale in Nürnberg. Daniel Karmann/dpa

Nürnberg -Die Modekette Aachener hat nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die Übernahme und Fortführung von zunächst vier bisherigen Galeria-Kaufhof-Standorten getroffen. Es gehe um die Galeria-Häuser in Coburg, Cottbus, an der Frankfurter Zeil sowie in Nürnberg-Langwasser, teilte Geschäftsführer Friedrich Göbel am Mittwoch mit.