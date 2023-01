Model Tatjana Patitz mit 56 Jahren an Krebs gestorben Zusammen mit Cindy Crawford und Naomi Campbell gehörte Tatjana Patitz zu den gefragtesten Supermodels der 80er und 90er Jahre. Jetzt ist das in Hamburg gebor... dpa

ARCHIV - Tatjana Patitz starb im Ater von nur 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien. picture alliance / dpa

New York/Los Angeles (dpa) -Das deutsche Model Tatjana Patitz ist im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs gestorben. Ihre Agentin, Corinne Nicolas, gab die Todesursache gestern Nachmittag (Ortszeit) bekannt. Zuvor hatte die Model-Agentur in New York der Deutschen Presse-Agentur den Tod der in Hamburg geborenen Patitz bestätigt. Demnach starb sie gestern Morgen in ihrer kalifornischen Wahlheimat. Sie hinterlässt einen Sohn, ihre Schwester und ihre Eltern, wie es in der Mitteilung heißt.