Modemarke Zara: Mutterkonzern Inditex verkauft Russland-Geschäft 

Der Konzern habe eine „erste Einigung“ mit der Daher-Gruppe in den Vereinigten Arabischen Emiraten erzielt. Eine Rückkehr auf den russischen Markt sei möglich.

Frauen gehen in St. Petersburg an einem Zara-Laden vorbei, der aufgrund von Sanktionen geschlossen ist. Der Mutterkonzern Inditex verkauft nun sein gesamtes Russland-Geschäft. dpa/Dmitri Lovetsky

Der Zara-Mutterkonzern Inditex verkauft sein gesamtes Russland-Geschäft. Inditex habe eine „erste Einigung“ mit der Daher-Gruppe erzielt, teilte der spanische Textilriese am Dienstag mit. Die Daher-Gruppe hat ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist vor allem im Einzelhandel und in der Immobilienbranche tätig. Die Transaktion werde den „Erhalt einer beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen ermöglichen“. Voraussetzung sei die Zustimmung der Regierung.

Eine Rückkehr auf den russischen Markt unter „neuen Umständen“ sei möglich, da Inditex mit der Daher-Gruppe „die Option einer potenziellen Zusammenarbeit durch eine Franchisevereinbarung“ beschlossen habe, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Konzern hatte im März nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits alle 502 Inditex-Geschäfte in Russland geschlossen.

Russland ist für das Unternehmen einer der größten Märkte nach Spanien. Rund zehn Prozent des Unternehmensumsatzes entfallen auf Russland. Inditex ist auf allen fünf Kontinenten präsent und verkauft mehr Kleidung als die Nummer zwei der Branche, H&M. Zu seinen Marken gehören auch Bershka, Pull & Bear, Massimo Duti oder Stradivarius.