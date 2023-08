Möckernstraße in Kreuzberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Fahrerflucht

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen ist in Kreuzberg ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angeben der Polizei fuhr der 63-Jährige mit seinem Motorrad gegen 5.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen von der Großbeerenstraße kommend in Richtung Möckernstraße.

In gleicher Fahrtrichtung auf dem linken Streifen soll ein Autofahrer unterwegs gewesen sein, der plötzlich die Spur wechselte. Der Motorrad-Fahrer musste ausweichen und prallte mit seiner Maschine gegen eine Fahrradwegbegrenzung. Der 63-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der Autofahrer hielt nicht an und flüchtete vom Unfallort. Mit Verletzungen am Rumpf und am Bein wurde der 63-Jährige von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebraucht, wo er stationär aufgenommen wurde.