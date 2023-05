Giftanschläge gegen Kreml-Kritikerinnen in Berlin? Polizei ermittelt

Zwei russische Journalistinnen klagten am Rande einer kreml-kritischen Konferenz in Berlin über Gesundheitsprobleme. Wurden sie vergiftet?

Die Polizei prüft offenbar zwei mutmaßliche Giftanschläge auf Exil-Russinnen in Berlin. Ein Pressesprecher der Berliner Polizei bestätigte gegenüber der Berliner Zeitung, dass zu den Vorkommnissen ermittelt werde. Wie aus einem Bericht der Welt am Sonntag hervorgeht, beklagten zwei russische Journalistinnen am Rande ihrer Teilnahme an einer regimekritischen Konferenz in Berlin Gesundheitsprobleme.

Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes bearbeite den Fall, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könnten jedoch zunächst keine weiteren Details genannt werden.

Möglicher Nervengas-Anschlag: Betroffene Journalistin beschreibt Symptome

Ende April hatten die Frauen offenbar an einer Konferenz des russischen Kreml-Gegners Michail Chordorkowski in Berlin teilgenommen. Eine der betroffenen Frauen wurde dem Bericht zufolge bereits vor der Konferenz nach gesundheitlichen Beschwerden in der Berliner Charité behandelt.

Die zweite Betroffene ist die Journalistin Natalia Arno. Sie machte den Vorfall auf Facebook öffentlich. „Es besteht der Verdacht, dass ich während meiner letzten Europareise vergiftet wurde, möglicherweise von irgendeinem Nervengas“, schreibt sie in einem Beitrag. Nachdem sie die Symptome bemerkt hatte, sei sie in die USA geflogen. „Während des Fluges wurden die Symptome sehr seltsam, am ganzen Körper laufen und mit lebhafter Taubheit. Ich habe es in die Notaufnahme geschafft und es wurde schlimmer“, beschreibt Arno ihre Erlebnisse.

Im Krankenhaus habe man schließlich verschieden Tests durchgeführt. Sie leide noch immer unter Taubheits-Symptomen, fühle sich jedoch insgesamt besser.

Es wäre nicht das erste Mal, dass auf russische Regimegegner ein Giftanschlag verübt wird. Zuletzt wurde im August 2020 der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ebenfalls in der Berliner Charité behandelt. Er war Untersuchungen zufolge in Russland mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden.