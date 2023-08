Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior. Der 76-jährige Richard B. aus Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) verließ am Donnerstag sein Wohnhaus in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Am Freitag veröffentlichte die Polizei ein Foto des Vermissten und eine Personenbeschreibung.

Richard B. ist etwa 1,78 Meter groß und schlank. Er hat eine Halbglatze und einen grauen Schnurrbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein blaugraues T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck, blaue Jeans sowie schwarze Stiefel.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Umfangreiche, sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, unter anderem durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

#Fahndung

Wir bitten um Unterstützung!



Seit dem 17.08.2023 wird ein 76-Jähriger aus Niedergörsdorf (TF) #vermisst. Er befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage.



Hinweise ☎️ 03371/600-0



Bild & Infos: https://t.co/DfdRXiuzA9



— Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) August 18, 2023

Die Polizei bittet dringend Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371/600-0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.